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Экономика

ЕФСР: Самый быстрый рост экономики зафиксирован в Кыргызстане

Самый быстрый рост экономики в первом квартале 2025 года зафиксирован в Кыргызстане — 13,1 процента. Об этом сообщает Евразийский фонд стабилизации и развития.

Отмечается, что Таджикистан также демонстрирует рост — 8,2 процента в годовом выражении.

Основными драйверами называются строительство, устойчивый внутренний спрос и рост денежных переводов.

В России, напротив, темпы роста ВВП замедлились — до 1,4 процента на фоне снижения промышленного производства. В Казахстане зафиксирован прирост на 5,6 процента в годовом выражении, при этом поквартальные данные зафиксировали замедление активности после резкого подъема в конце 2024 года.

Бюджетная ситуация в целом остается стабильной. Профицит бюджета отмечен в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Во внешней торговле сальдо улучшилось также только в двух странах — Кыргызстана и Таджикистана. Эксперты отмечают, что это произошло за счет снижения импорта и увеличения переводов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335953/
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