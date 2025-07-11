ЕФСР: Самый быстрый рост экономики зафиксирован в Кыргызстане

Самый быстрый рост экономики в первом квартале 2025 года зафиксирован в Кыргызстане — 13,1 процента. Об этом сообщает Евразийский фонд стабилизации и развития.

Отмечается, что Таджикистан также демонстрирует рост — 8,2 процента в годовом выражении.

Основными драйверами называются строительство, устойчивый внутренний спрос и рост денежных переводов.

В России, напротив, темпы роста ВВП замедлились — до 1,4 процента на фоне снижения промышленного производства. В Казахстане зафиксирован прирост на 5,6 процента в годовом выражении, при этом поквартальные данные зафиксировали замедление активности после резкого подъема в конце 2024 года.

Бюджетная ситуация в целом остается стабильной. Профицит бюджета отмечен в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Во внешней торговле сальдо улучшилось также только в двух странах — Кыргызстана и Таджикистана. Эксперты отмечают, что это произошло за счет снижения импорта и увеличения переводов.