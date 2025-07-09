В Кыргызстане возвращают патенты на торговлю

Проект постановления кабинета министров «О мерах по реализации статей 414, 457 и 461 Налогового кодекса КР» вынесен на общественное обсуждение.

Проектом утверждают:

базовую сумму налога на основе патента на деятельность в сфере торговли;

ставку налога на деятельность в зоне торговли с особым режимом;

реестр рынков и мини-рынков Кыргызской Республики, на территории которых применяется налог на деятельность в зоне торговли с особым режимом.

Документ принимается в целях оптимизации ставок налога на основе патента, оказания поддержки субъектам предпринимательства путем снижения налоговой нагрузки и перехода к более эффективному налоговому администрированию.

Фиксированную ставку патента на одно торговое место будут устанавливать в зависимости от торговой площади и/или заявленного объема выручки, планируемого к получению за текущий календарный год.

Проектом постановления предлагается также включить новые виды деятельности:

реализация товаров на рынках и мини-рынках;

реализация товаров вне стационарных магазинов, вне торговых центров и вне рынков с использованием лотков, прилавков, шатров, палаток, навесов, временных сооружений (киоск, павильон и тому подобное) с площадью до 20 квадратных метров;

розничная реализация товаров на ярмарках, выставках, распродажах с использованием лотков, прилавков, шатров, палаток, навесов на 30 календарных дней.

Ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев сообщал, что будет возвращена патентная система там, где это оправдано. Осуществление торговой деятельности на основе патента на территории Кыргызстана было прекращено с 1 июля 2024 года.