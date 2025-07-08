Торговая война. Трамп озвучил страны, которых коснутся новые повышенные пошлины

Дональд Трамп озвучил страны, которых коснутся новые повышенные пошлины. Он опубликовал перечень в своей соцсети Truth Social.

Например, президенту США направлено такое письмо. «Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25 процентов на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — говорится в документе за подписью Дональда Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети.

Фото из соцсети Дональда Трампа Truth Social. Письмо, направленное президентом США главе Казахстана

Пошлины США, анонсированные главой Белого дома по странам:

Япония — 25 процентов;

Южная Корея — 25 процентов;

Казахстан — 25 процентов;

Малайзия — 25 процентов;

Тунис — 25 процентов;

Босния — 30 процентов;

Индонезия — 32 процентов;

Сербия — 35 процентов;

Бангладеш — 35 процентов;

ЮАР — 30 процентов;

Лаос — 40 процентов

Мьянма — 40 процентов.

Ранее США предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.

Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и Китай подписали торговое соглашение.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.