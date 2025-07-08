Торговая война. Трамп озвучил страны, которых коснутся новые повышенные пошлины

Дональд Трамп озвучил страны, которых коснутся новые повышенные пошлины. Он опубликовал перечень в своей соцсети Truth Social.
Например, президенту США направлено такое письмо. «Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25 процентов на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — говорится в документе за подписью Дональда Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети.
Пошлины США, анонсированные главой Белого дома по странам:
Япония — 25 процентов;
Южная Корея — 25 процентов;
Казахстан — 25 процентов;
Малайзия — 25 процентов;
Тунис — 25 процентов;
Босния — 30 процентов;
Индонезия — 32 процентов;
Сербия — 35 процентов;
Бангладеш — 35 процентов;
ЮАР — 30 процентов;
Лаос — 40 процентов
Мьянма — 40 процентов.
Ранее США предупредили торговых партнеров о применении высоких пошлин с 1 августа 2025 года. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам Вашингтона будут применены пошлины, введенные 2 апреля.
Напомним, ранее Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из Китая до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов. После долгих переговоров в июне США и Китай подписали торговое соглашение.
2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.
9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.