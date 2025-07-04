Закон, ставший предметом публичной перепалки Трампа и Маска, принят в США

Палата представителей США приняла масштабный законодательный пакет, инициированный Дональдом Трампом и получивший неофициальное название «большой и прекрасный закон». 218 человек проголосовали за, 214 — против (включая двух республиканцев).
Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.
Центральным элементом реформы становится продление налоговых послаблений, введенных еще в 2018 году во время первого президентства Дональда Трампа. Эти меры сохранят пониженную ставку корпоративного налога на уровне 21 процента вместо прежних 35 процентов, а также максимальную ставку подоходного налога в размере 37 процентов для супружеских пар с доходом свыше $600 тысяч вместо прежних 39,6 процента.
Налоговая часть законопроекта дополняется рядом новых льгот, включая специальные вычеты за чаевые (до $25 тысяч) и сверхурочную работу (до $12,5 тысячи).
Особое внимание уделено поддержке семей: размер налогового вычета на ребенка увеличивается до $2,2 тысячи, вводятся дополнительные льготы для пожилых американцев, а также создаются специальные «трамповские» сберегательные счета для новорожденных 2025-2028 годов с государственным стартовым взносом в $1 тысячу.
Автовладельцы смогут воспользоваться новым налоговым вычетом по автокредитам до $10 тысяч ежегодно.
Финансовая часть законопроекта предусматривает повышение потолка госдолга на $5 триллионов и временное (на пятилетний срок) увеличение лимита по вычету местных налогов (SALT) с $10 до $40 тысяч.
Значительные средства — около $350 миллиардов — направляются на укрепление безопасности, включая $46,5 миллиарда на продолжение строительства стены на границе с Мексикой, $45 миллиардов на создание новых центров временного содержания мигрантов и $25 миллиардов на разработку системы ПВО «Золотой купол».
Для финансирования масштабных налоговых послаблений и новых социальных выплат республиканцы предлагают ряд мер по экономии бюджета. Центральным элементом этой стратегии становится постепенная отмена государственной поддержки проектов в сфере возобновляемой энергетики, которая должна быть полностью свернута к 2028 году. Параллельно планируется существенное сокращение финансирования программы продовольственной помощи SNAP, от которой зависят миллионы малоимущих американцев.
Особые споры в США вызывает реформа системы Medicaid, предусматривающая введение жестких критериев для трудоспособных граждан моложе 65 лет. Согласно новым правилам, получение медицинских льгот будет напрямую увязано с трудоустройством — эта мера, по заявлению авторов законопроекта, призвана отсечь тех, кто сознательно уклоняется от работы. Однако эксперты указывают на неутешительный опыт подобных экспериментов в отдельных штатах: практика показала, что подобные требования не стимулируют занятость, но создают дополнительные бюрократические барьеры, лишая доступа к медицинской помощи даже тех, кто в ней действительно нуждается.
Напомним, именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.