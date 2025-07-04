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Экономика

Закон, ставший предметом публичной перепалки Трампа и Маска, принят в США

Палата представителей США приняла масштабный законодательный пакет, инициированный Дональдом Трампом и получивший неофициальное название «большой и прекрасный закон». 218 человек проголосовали за, 214 — против (включая двух республиканцев).

СМИ
Фото СМИ. Палата представителей США

Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.

Центральным элементом реформы становится продление налоговых послаблений, введенных еще в 2018 году во время первого президентства Дональда Трампа. Эти меры сохранят пониженную ставку корпоративного налога на уровне 21 процента вместо прежних 35 процентов, а также максимальную ставку подоходного налога в размере 37 процентов для супружеских пар с доходом свыше $600 тысяч вместо прежних 39,6 процента.

Налоговая часть законопроекта дополняется рядом новых льгот, включая специальные вычеты за чаевые (до $25 тысяч) и сверхурочную работу (до $12,5 тысячи).

Особое внимание уделено поддержке семей: размер налогового вычета на ребенка увеличивается до $2,2 тысячи, вводятся дополнительные льготы для пожилых американцев, а также создаются специальные «трамповские» сберегательные счета для новорожденных 2025-2028 годов с государственным стартовым взносом в $1 тысячу.

Автовладельцы смогут воспользоваться новым налоговым вычетом по автокредитам до $10 тысяч ежегодно.

Финансовая часть законопроекта предусматривает повышение потолка госдолга на $5 триллионов и временное (на пятилетний срок) увеличение лимита по вычету местных налогов (SALT) с $10 до $40 тысяч.

Значительные средства — около $350 миллиардов — направляются на укрепление безопасности, включая $46,5 миллиарда на продолжение строительства стены на границе с Мексикой, $45 миллиардов на создание новых центров временного содержания мигрантов и $25 миллиардов на разработку системы ПВО «Золотой купол».

Для финансирования масштабных налоговых послаблений и новых социальных выплат республиканцы предлагают ряд мер по экономии бюджета. Центральным элементом этой стратегии становится постепенная отмена государственной поддержки проектов в сфере возобновляемой энергетики, которая должна быть полностью свернута к 2028 году. Параллельно планируется существенное сокращение финансирования программы продовольственной помощи SNAP, от которой зависят миллионы малоимущих американцев.

Особые споры в США вызывает реформа системы Medicaid, предусматривающая введение жестких критериев для трудоспособных граждан моложе 65 лет. Согласно новым правилам, получение медицинских льгот будет напрямую увязано с трудоустройством — эта мера, по заявлению авторов законопроекта, призвана отсечь тех, кто сознательно уклоняется от работы. Однако эксперты указывают на неутешительный опыт подобных экспериментов в отдельных штатах: практика показала, что подобные требования не стимулируют занятость, но создают дополнительные бюрократические барьеры, лишая доступа к медицинской помощи даже тех, кто в ней действительно нуждается.

Напомним, именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335140/
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