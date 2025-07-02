Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США

Очередная перепалка в соцсетях между президентом США и его соратником Илоном Маском продолжается.
Дональд Трамп теперь не исключает депортацию миллиардера. Он сказал, что рассмотрит возможность депортации Илона Маска из Соединенных Штатов.
Напомним, основатель Tesla и SpaceX родился в ЮАР и получил американское гражданство в 2002 году.
Публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском возобновился на днях. Последний снова раскритиковал законопроект о бюджете, который уже подписал глава Белого дома.
Бизнесмен пригрозил раскрыть имена республиканцев, которые перед выборами обещали снизить госрасходы, а теперь поддерживают законопроект. Американский лидер, в свою очередь, предложил проверить расходы самого Илона Маска и заявил, что без государственных субсидий ему пришлось бы закрыть Tesla и вернуться в ЮАР.
Спустя несколько часов Илон Маск ответил Дональду Трампу на угрозы депортации в своей соцсети Х.
«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал миллиардер.
Напомним, первая перепалка между главой Белого дома и предпринимателем произошла в начале июня. Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Илона Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.
Бизнесмен заявил, что без него глава Соединенных Штатов не выиграл бы президентские выборы.