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Власть

Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США

Очередная перепалка в соцсетях между президентом США и его соратником Илоном Маском продолжается.

Дональд Трамп теперь не исключает депортацию миллиардера. Он сказал, что рассмотрит возможность депортации Илона Маска из Соединенных Штатов.

из архива
Фото из архива. Дональд Трамп и Илон Маск

Напомним, основатель Tesla и SpaceX родился в ЮАР и получил американское гражданство в 2002 году.

Публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском возобновился на днях. Последний снова раскритиковал законопроект о бюджете, который уже подписал глава Белого дома.

Бизнесмен пригрозил раскрыть имена республиканцев, которые перед выборами обещали снизить госрасходы, а теперь поддерживают законопроект. Американский лидер, в свою очередь, предложил проверить расходы самого Илона Маска и заявил, что без государственных субсидий ему пришлось бы закрыть Tesla и вернуться в ЮАР.

Спустя несколько часов Илон Маск ответил Дональду Трампу на угрозы депортации в своей соцсети Х.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал миллиардер.

Напомним, первая перепалка между главой Белого дома и предпринимателем произошла в начале июня. Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Илона Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Бизнесмен заявил, что без него глава Соединенных Штатов не выиграл бы президентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334895/
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