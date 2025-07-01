Дональд Трамп и Илон Маск снова ругаются в соцсетях и грозят друг другу

Президент США пригрозил миллиардеру и своему недавнему соратнику Илону Маску лишением субсидий за критику «большого и красивого» законопроекта.

В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соединенные Штаты он окрестил однопартийной страной под управлением «партии свиньи» и заявил, что в случае принятия документа будет создана «Американская партия» как альтернатива существующим.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашему государству нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной системе, чтобы у людей действительно был голос», — написал бизнесмен.

В ответ американский лидер пригрозил сокращением субсидий и проверкой со стороны департамента DOGE, который ранее возглавлял сам Илон Маск. Дональд Трамп также отметил, что без финансовой помощи со стороны правительства США тому «пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».

«Илон Маск задолго до того, как поддержал меня на выборах президента, знал, что я категорически против обязательного использования электромобилей. Это смешно, и это всегда было главной частью моей кампании. Электромобили — это хорошо, но не нужно заставлять всех владеть ими. Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, а наша страна сэкономит целое состояние. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько, внимательно посмотреть на это?» — написал он.

Напомним, первая перепалка между главой Белого дома и предпринимателем произошла в начале июня. Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Илона Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Бизнесмен заявил, что без него глава Соединенных Штатов не выиграл бы президентские выборы.

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в «неблагодарности». Он также поддержал идею импичмента главе государства, критиковал его работу и заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon.

Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска начался на фоне критики экономической политики президента. Глава Белого дома заявлял, что бизнемену следовало критиковать его лично, а не «большой и прекрасный законопроект» о сокращении госрасходов, который, по его словам, был прекрасно известен Маску, и тот «начал создавать проблему, когда узнал, что мы собираемся сократить налоговые льготы для производителей электромобилей».