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Власть

Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону

Президент США и председатель КНР провели телефонные переговоры. Это первый разговор за долгие месяцы отсутствия прямых контактов между лидерами.

Разговор состоялся вечером 5 июня по инициативе главы Белого дома, пишет «Синьхуа». Politico со ссылкой на источники утверждает, что Трамп был «одержим» этим разговором на фоне торговой войны с Китаем.

Напомним, после прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически вступили в торговую войну с КНР. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов.

В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30 процентов, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10 процентов сроком на 90 дней.

Ранее Трамп высказал мнение, что с Си Цзиньпином «чрезвычайно сложно договориться».

Глава КНР пригласил Трампа посетить Китай. Стороны договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров. Китай также призвал США осторожно подходить к тайваньскому вопросу во избежание конфликта.

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».

По его словам, США и Китай договорились устранить разногласия по поставкам редкоземельных металлов.

Пригласил Си Цзиньпина посетить с визитом США.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка — 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже лидер США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу.

Затем Дональд Трамп отложил введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил государства, которые пойдут на тарифную сделку со Штатами и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции республики.

КНР также полностью остановила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331804/
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