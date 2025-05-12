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Экономика

Торговая война. О чем договорились США и Китай на переговорах в Женеве

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». 

Уточняется, что сегодня стороны опубликуют совместное заявление по итогам переговоров.

По словам Хэ Лифэна, переговоры, которые прошли 10-11 мая, «были откровенными, глубокими и конструктивными», стороны «достигли важного консенсуса и существенного прогресса».

Скотт Бессент также заявил о продуктивности прошедших переговоров.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент Соединенных Штатов заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 государств на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля США увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с Соединенными Штатами и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других государств, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции республики.

КНР также полностью остановила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328619/
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