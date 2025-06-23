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Экономика

Борьба с саранчой. Кыргызстан совместно со странами региона проводит мониторинг

Страны Центральной Азии осуществляют совместный мониторинг ситуации с саранчой. Об этом депутатам Мажлиса сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

из архива
Фото из архива

«В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве в области фитосанитарии с Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией и Китаем. В рамках достигнутых договоренностей проводятся регулярные онлайн-консультации и совместные инспекции на границе. Так, в мае 2025 года проведена проверка приграничных территорий с Республикой Узбекистан — очагов вредителей, подобных марокканской саранче, не выявлено. С КР ведется мониторинг южных регионов, с Российской Федерацией — северных и восточных областей. На июнь запланированы совместные мероприятия в западных и северных регионах», — проинформировал он.

Отмечается, что с учетом риска миграции карантинных организмов межгосударственный мониторинг совместно с национальными карантинными службами соседних стран осуществляется на постоянной основе.

Напомним, в Чуйской области завершили полевые испытания биологических пестицидов для борьбы с саранчой.

Ранее Минсельхоз КР сообщал, что угрозы проникновения саранчи на территорию республики нет. Специалисты по защите растений из Кыргызстана и Узбекистана провели совместные исследования и мониторинг по выявлению и борьбе с нашествиями саранчи на приграничных территориях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333680/
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