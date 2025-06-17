Биопестициды против саранчи успешно испытали в Чуйской области

В Чуйской области завершили полевые испытания биологических пестицидов для борьбы с саранчой. Работы проводились при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
«Биологические методы особенно эффективны на ранних стадиях вспышек и в чувствительных экосистемах», — отметил представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдыев.
В рамках испытаний специалисты также использовали цифровые инструменты мониторинга и прогноза, разработанные ФАО, что повысило эффективность контроля за вредителями.