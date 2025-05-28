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Экономика

Угрозы проникновения саранчи на территорию Кыргызстана нет — Минсельхоз

Угрозы проникновения саранчи на территорию республики нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, специалисты по защите растений из Кыргызстана и Узбекистана провели совместные исследования и мониторинг по выявлению и борьбе с нашествиями саранчи на приграничных территориях.

Основная цель мероприятия — обеспечение тесного взаимодействия специалистов по обе стороны границы, оперативный обмен информацией о вредителях, предотвращение их миграции и защита сельскохозяйственных культур.

В исследовании приняли участие представители департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе, а также специалисты Ошского, Джалал-Абадского и Баткенского управлений (КР),  Андижанской, Наманганской и Ферганской областей (РУз).

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане на 60 тысячах гектарах земли обнаружена саранча. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330593/
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