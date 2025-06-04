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Экономика

На КПП «Иркештам» запустили пилот по таможенному оформлению грузов в режиме 24/7

На пограничном пункте «Иркештам» между Кыргызстаном и Китаем начали тестировать круглосуточное оформление грузов. Теперь таможня работает круглосуточно, без выходных и перерывов, сообщает «Синьхуа».

«Синьхуа»
Фото «Синьхуа»

Отмечается, что это уже второй пункт в регионе Синьцзян, где ввели такой режим. Первый был открыт на КПП «Хоргос».

В местной службе пограничного контроля отметили, что это будет способствовать бесперебойности торгово-логистических каналов между Китаем и Центральной Азией.

В последнее время наблюдается постоянный рост количества людей и транспортных средств, прибывающих в Китай и выезжающих из него через КПП «Иркештам», что свидетельствует о высоком спросе на трансграничные перевозки.

По словам председателя правления одной из местных компаний в сфере международной торговли Цзяна Чжидуна, таможенное оформление грузов в режиме 24/7 значительно повысит эффективность прохождения грузов через «Иркештам» и снизит затраты на логистику.

Согласно данным на 1 июня, количество прошедших после проверки через КПП «Иркештам» людей и транспортных средств составило более 105 тысяч 800 человеко-раз и более 98 тысяч 500 единиц соответственно. Это на 80 процентов больше в годовом выражении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331555/
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