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Экономика

Сом незначительно подорожал к евро, рублю и тенге. Курс валют на 29 мая

Фото из интернета. На валютном рынке Кыргызстана за сутки заметных изменений не произошло

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, юаня — повысился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,0983 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,99 сома, продажа — 98,99 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0936 сома (снижение на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,114 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1705 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1164 сома, продажа — 0,186 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1646 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.

  • Третью с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.
  • Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.
  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
  • В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330769/
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