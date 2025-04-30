Вторую с начала года интервенцию на валютном рынке провел Нацбанк Кыргызстана

Национальный банк Кыргызстана провел вторую с начала года интервенцию на валютном рынке. Согласно данным регулятора, продано $158,3 миллиона.

Уточняется, что $129,4 миллиона реализовано 29 апреля с расчетами в день заключения сделки, еще $28,9 миллиона — на дату, отличную от даты заключения сделки.

С начала 2025-го объем валютных интервенций составил $237,3 миллиона.

Обратных интервенций в этом году регулятор не проводил.

Напомним, в 2024-м Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке. Из них 13 были направлены на покупку валюты, что позволило изъять с рынка $369,35 миллиона. Еще 13 операций касались продажи, суммарный объем которых составил $675,65 миллиона.