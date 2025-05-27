Российский рубль и тенге подешевели, евро вновь дорожает. Курс валют на 27 мая

Официальные курсы российского рубля и тенге снизились, евро — вырос. Доллар и юань остались стабильными. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
-
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,76 сома.
-
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,5618 сома (рост на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,15 сома, продажа — 100,15 сома.
-
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0975 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,116 сома.
-
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1710 сома (снижение на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1855 сома.
-
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1657 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,80 сома, продажа — 12,70 сома.
-
Третью с начала 2025-го валютную интервенцию Нацбанк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.
-
Это третья интервенция регулятора с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.
-
В 2024 году Национальный банк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.