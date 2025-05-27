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Экономика

Российский рубль и тенге подешевели, евро вновь дорожает. Курс валют на 27 мая

Фото из интернета. Официальный курс евро практически вплотную приблизился к отметке 100 сомов

Официальные курсы российского рубля и тенге снизились, евро — вырос. Доллар и юань остались стабильными. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

  • Доллар США:

    • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
    • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,76 сома.

  • Евро:

    • Официальный курс НБ КР: 99,5618 сома (рост на 0,38 процента).
    • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,15 сома, продажа — 100,15 сома.

  • Российский рубль:

    • Официальный курс НБ КР: 1,0975 сома (снижение на 0,04 процента).
    • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,089 сома, продажа — 1,116 сома.

  • Казахский тенге:

    • Официальный курс НБ КР: 0,1710 сома (снижение на 0,12 процента).
    • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1855 сома.

  • Китайский юань:

    • Официальный курс НБ КР: 12,1657 сома (без изменений).
    • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,80 сома, продажа — 12,70 сома.

  • Третью с начала 2025-го валютную интервенцию Нацбанк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.

  • Это третья интервенция регулятора с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.

  • В 2024 году Национальный банк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330448/
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