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Экономика

Торговая война. США и Китай снизят взаимные пошлины на 115 процентов

Вашингтон и Пекин достигли соглашения о сокращении импортных пошлин. Таковы итоги переговоров в Женеве, сообщило Deutsche Welle.

По его данным, министр финансов США Скотт Бессент сообщил журналистам о 90-дневном снижении взаимных пошлин на 115 процентов с 14 мая. Таким образом, Соединенные Штаты снизят пошлины на китайские товары со 145 до 30 процентов, а Китай — со 125 до 10 процентов.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о «перезапуске отношений» с КНР. «Китай открылся для американского бизнеса», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка — 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже лидер США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу.

Затем Дональд Трамп отложил введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил государства, которые пойдут на тарифную сделку со Штатами и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции республики.

КНР также полностью остановила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328727/
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