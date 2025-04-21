Торговая война. Китай остановил закупки сжиженного природного газа из США

Китай полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го. Такие данные содержатся в материалах Государственной таможни КНР.

Отмечается, что одновременно страна нарастила ввоз СПГ из Австралии, Индонезии и Брунея.

В 2024 году Соединенные Штаты входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав туда 4,15 миллиона тонн этого вида топлива на $2,4 миллиарда.

В январе 2025-го Китай закупил у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на $125,4 миллиона. В феврале эти объемы уменьшились до 65,8 тысячи тонн на $31,4 миллиона.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.