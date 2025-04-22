Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США, о контрмерах

Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов предпринять соответствующие контрмеры, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Когда мировая торговля вернется к «закону джунглей», где сильный охотится на слабого, все станут жертвами, говорится в тексте.

Таким образом Пекин отреагировал на сообщения о планах США добиться от партнеров ограничения торговых связей с Китаем в обмен на ослабление анонсированной тарифной политики.

«Китай уважает стремление всех сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США посредством равноправных консультаций», — отметили в Министерстве коммерции КНР.

9 апреля Дональд Трамп заявил, что откладывает огромные пошлины на импорт из примерно 60 стран на 90 дней: вместо них для всех, кроме Китая, будут действовать «базовая» пошлина в 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.

Торговую войну с КНР глава Белого дома намерен продолжить: пошлины на китайский импорт объявлены в размере 125 процентов.