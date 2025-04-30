Китай подготовил список американских товаров, которые освободит от пошлин

Китай подготовил список американских товаров, которые будут освобождены от 125-процентных пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Уточняется, что один из собеседников агентства, который работает в фармацевтической компании, продающей американские препараты, рассказал, что власти КНР связывались с его фирмой по поводу списка в частном порядке. Он добавил, что ранее компания уже просила об освобождении от пошлин, поскольку полагается на американские технологии для некоторых продуктов.

По словам другого источника, власти Китая разослали текстильным предприятиям и производителям полупроводников на юго-востоке страны опрос для оценки влияния пошлин, введенных США и в ответ КНР на бизнес.

Такой подход дает Пекину, который неоднократно заявлял, что готов бороться до конца, если Соединенные Штаты не отменят свои 145-процентные пошлины, поддерживать публичную позицию, но в то же время предпринимать практические шаги для подготовки уступок, отмечает Reuters.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.