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Экономика

Китай подготовил список американских товаров, которые освободит от пошлин

Китай подготовил список американских товаров, которые будут освобождены от 125-процентных пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Уточняется, что один из собеседников агентства, который работает в фармацевтической компании, продающей американские препараты, рассказал, что власти КНР связывались с его фирмой по поводу списка в частном порядке. Он добавил, что ранее компания уже просила об освобождении от пошлин, поскольку полагается на американские технологии для некоторых продуктов.

По словам другого источника, власти Китая разослали текстильным предприятиям и производителям полупроводников на юго-востоке страны опрос для оценки влияния пошлин, введенных США и в ответ КНР на бизнес.

Такой подход дает Пекину, который неоднократно заявлял, что готов бороться до конца, если Соединенные Штаты не отменят свои 145-процентные пошлины, поддерживать публичную позицию, но в то же время предпринимать практические шаги для подготовки уступок, отмечает Reuters.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее КНР предупредила государства, которые пойдут на тарифную сделку с США и против нее в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции КНР.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Штатов с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327985/
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