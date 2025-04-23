Торговая война. Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины на товары из Китая, однако ставка тарифов в любом случае не будет нулевой, сообщает The Washington Post.

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«145 процентов — это очень много, и ставка не будет такой высокой», — сказал глава Белого дома, добавив, что пошлины «существенно снизятся», но не будут равны нулю.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что будет «очень любезен» с Китаем и не будет играть с Пекином жестко.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.