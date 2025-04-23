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Экономика

Торговая война. Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины на товары из Китая, однако ставка тарифов в любом случае не будет нулевой, сообщает The Washington Post.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«145 процентов — это очень много, и ставка не будет такой высокой», — сказал глава Белого дома, добавив, что пошлины «существенно снизятся», но не будут равны нулю.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что будет «очень любезен» с Китаем и не будет играть с Пекином жестко.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов предпринять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции КНР.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327031/
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