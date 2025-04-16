Рубль заметно вырос. Курс валют на 16 апреля

Официальные курсы российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курсы доллара США, евро и китайского юаня снизились.
Доллар США
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Официальный курс Национального банка — 87,4492 сома (снижение — 0,00 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро
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Официальный курс Нацбанка — 99,198 сома (снижение — 0,40 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,38 сома, продажа — 99,38 сома.
Российский рубль
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Официальный курс НБ КР — 1,0597 сома (рост — 1,27 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,041 сома, продажа — 1,078 сома.
Казахский тенге
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Официальный курс Национального банка — 0,1692 сома (рост — 0,3 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1164 сома, продажа — 0,1914 сома.
Китайский юань
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Официальный курс Нацбанка — 11,9526 сома (снижение — 0,18 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.