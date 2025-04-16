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Экономика

Рубль заметно вырос. Курс валют на 16 апреля

Официальные курсы российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курсы доллара США, евро и китайского юаня снизились.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка — 87,4492 сома (снижение — 0,00 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 99,198 сома (снижение — 0,40 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,38 сома, продажа — 99,38 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР — 1,0597 сома (рост — 1,27 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,041 сома, продажа — 1,078 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Национального банка — 0,1692 сома (рост — 0,3 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1164 сома, продажа — 0,1914 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 11,9526 сома (снижение — 0,18 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326156/
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