На пресс-конференции, посвященной проекту Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, министр экономики Бакыт Садыков представил новую программу, призванную обеспечить плавное продолжение работы кабмина и государственных органов, задав вектор развития на среднесрочную перспективу.

Программа ставит перед собой ряд ключевых ориентиров к 2030 году:

увеличение объема ВВП до не менее $30 миллиардов;

рост ВВП на душу населения до $4,5 тысячи;

обеспечение среднегодового темпа роста ВВП на уровне 8 процентов;

снижение государственного внешнего долга до уровня 60 процентов к ВВП;

сокращение уровня безработицы до не более 5 процентов;

увеличение объема инвестиций в основной капитал до 20 процентов к ВВП в 2030 году;

вхождение Кыргызстана в топ-100 стран по индексу человеческого развития;

вхождение страны в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Министр Бакыт Садыков отметил, что структура программы основана на тщательном анализе конкурентных преимуществ Кыргызстана и глобальных трендов. Выделены пять ключевых факторов, способствующих экономическому росту: богатые природные ресурсы, геополитическое положение, благоприятная демография, стратегическое расположение в регионе и адаптация к глобальным трендам и угрозам.

На основе этого анализа сформированы четыре основных направления развития:

Индустриализация: развитие горнодобывающей и обрабатывающей промышленности для роста внутреннего производства и занятости. Региональный хаб: превращение Кыргызстана в центр логистики, торговли и финансов в регионе. Лидерство в сельском хозяйстве и туризме: усиление позиций в агросекторе и развитие различных видов туризма, включая премиум-сегмент. Развитие зеленой энергетики: внедрение возобновляемых источников энергии для энергетической безопасности и устойчивого развития.

Заместитель министра экономики Чоро Сейтов, также присутствовавший на пресс-конференции, дополнительно рассказал о ядре программы, включающем индустриализацию, туризм и сельское хозяйство. Он подчеркнул важность индустриализации, опираясь на исторический опыт и международную практику. В сфере туризма акцент будет сделан на развитии как массового, так и премиального туризма, используя потенциал как городских, так и горных территорий.

В сельском хозяйстве приоритетом станет глубокая переработка продукции для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью на рынки соседних стран, включая Россию, Китай, Узбекистан и Казахстан.

В области энергетики программа предусматривает закрытие дефицита энергии к 2030 году за счет строительства различных типов электростанций, включая крупные и малые ГЭС, а также солнечные и ветровые электростанции.

Развитие регионального хаба, по словам замминистра, предполагает создание транспортно-логистического центра региона. Это включает развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство железной дороги и автодорог, а также создание логистических складов и торгово-логистических центров для хранения и дистрибуции товаров. Чоро Сейтов отметил, что уже ведутся активные работы по развитию транспортных коридоров, связывающих Кыргызстан с соседними странами, включая Казахстан и Таджикистан.