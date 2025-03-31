На пресс-конференции, посвященной проекту Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, министр экономики Бакыт Садыков представил новую программу, призванную обеспечить плавное продолжение работы кабмина и государственных органов, задав вектор развития на среднесрочную перспективу.
Программа ставит перед собой ряд ключевых ориентиров к 2030 году:
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увеличение объема ВВП до не менее $30 миллиардов;
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рост ВВП на душу населения до $4,5 тысячи;
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обеспечение среднегодового темпа роста ВВП на уровне 8 процентов;
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снижение государственного внешнего долга до уровня 60 процентов к ВВП;
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сокращение уровня безработицы до не более 5 процентов;
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увеличение объема инвестиций в основной капитал до 20 процентов к ВВП в 2030 году;
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вхождение Кыргызстана в топ-100 стран по индексу человеческого развития;
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вхождение страны в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
Министр Бакыт Садыков отметил, что структура программы основана на тщательном анализе конкурентных преимуществ Кыргызстана и глобальных трендов. Выделены пять ключевых факторов, способствующих экономическому росту: богатые природные ресурсы, геополитическое положение, благоприятная демография, стратегическое расположение в регионе и адаптация к глобальным трендам и угрозам.
На основе этого анализа сформированы четыре основных направления развития:
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Индустриализация: развитие горнодобывающей и обрабатывающей промышленности для роста внутреннего производства и занятости.
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Региональный хаб: превращение Кыргызстана в центр логистики, торговли и финансов в регионе.
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Лидерство в сельском хозяйстве и туризме: усиление позиций в агросекторе и развитие различных видов туризма, включая премиум-сегмент.
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Развитие зеленой энергетики: внедрение возобновляемых источников энергии для энергетической безопасности и устойчивого развития.
Заместитель министра экономики Чоро Сейтов, также присутствовавший на пресс-конференции, дополнительно рассказал о ядре программы, включающем индустриализацию, туризм и сельское хозяйство. Он подчеркнул важность индустриализации, опираясь на исторический опыт и международную практику. В сфере туризма акцент будет сделан на развитии как массового, так и премиального туризма, используя потенциал как городских, так и горных территорий.
В сельском хозяйстве приоритетом станет глубокая переработка продукции для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью на рынки соседних стран, включая Россию, Китай, Узбекистан и Казахстан.
В области энергетики программа предусматривает закрытие дефицита энергии к 2030 году за счет строительства различных типов электростанций, включая крупные и малые ГЭС, а также солнечные и ветровые электростанции.
Развитие регионального хаба, по словам замминистра, предполагает создание транспортно-логистического центра региона. Это включает развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство железной дороги и автодорог, а также создание логистических складов и торгово-логистических центров для хранения и дистрибуции товаров. Чоро Сейтов отметил, что уже ведутся активные работы по развитию транспортных коридоров, связывающих Кыргызстан с соседними странами, включая Казахстан и Таджикистан.