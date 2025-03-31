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Экономика

Доходы госбюджета Кыргызстана составили почти 119 миллиардов сомов — Минфин

Доходы государственного бюджета Кыргызстана составили почти 119 миллиардов сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Уточняется, что за первые два месяца 2025 года доходы госбюджета сложились на уровне 118 миллиардов 856 миллионов сомов.

По данным ведомства, основную часть поступлений обеспечила налоговая система. ГНС собрала 41,1 миллиарда сомов, Таможенная служба — 19,9 миллиарда сомов. Общая сумма фискальных сборов составила 61 миллиард сомов.

Напомним, в январе – феврале 2024 года госбюджет был пополнен на 89 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324463/
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