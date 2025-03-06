Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к евро. Курсы на 6 марта

Фото из интернета. За последние два дня резко подорожал евро — почти на три процента

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро за последние сутки заметно подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 93,75 сома, продают по 94,74 сома. Официальный курс — 93,5453 сома (скачок — 1,7 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,964 сома, продают по 1,003 сома. Курс НБ КР — 0,9778 сома (рост — 0,29 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1198 сома, продают по 0,1904 сома. Официальный курс — 0,176 сома (рост — 0,57 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12,2 сома, продают по 12,7 сома. Официальный курс — 12,0519 сома (рост — 0,3 процента).