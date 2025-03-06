12:36
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к евро. Курсы на 6 марта

Фото из интернета. За последние два дня резко подорожал евро — почти на три процента

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро за последние сутки заметно подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 93,75 сома, продают по 94,74 сома. Официальный курс — 93,5453 сома (скачок — 1,7 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,964 сома, продают по 1,003 сома. Курс НБ КР — 0,9778 сома (рост — 0,29 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1198 сома, продают по 0,1904 сома. Официальный курс — 0,176 сома (рост — 0,57 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12,2 сома, продают по 12,7 сома. Официальный курс — 12,0519 сома (рост — 0,3 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321897/
просмотров: 2346
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 марта
Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля
Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 28 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 февраля
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, а&nbsp;доллар и&nbsp;тенге подорожали. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Рубль и&nbsp;доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на&nbsp;5&nbsp;марта Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на&nbsp;3&nbsp;марта Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Самозапрет на&nbsp;кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
12:21
Депутат считает, что Соцфонд должен инвестировать средства только в госбанки Депутат считает, что Соцфонд должен инвестировать средс...
12:02
Минсельхоз Кыргызстана хочет штрафовать ветеринаров. За какие нарушения
11:49
После замечания мэра в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия
11:33
Задержаны экс-руководители департамента транспорта при мэрии Бишкека
11:27
В Оренбургской области РФ пытались незаконно провезти 66 коров в Кыргызстан