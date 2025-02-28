Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $80 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 8.44 по бишкекскому времени биткоин снижался на 6,08 процента и находился на уровне $75 тысяч 555. К 9.00 он замедлил снижение.

Напомним, 20 января цена биткоина достигла рекордных $109 тысяч 500. На этой неделе за два дня он потерял в цене почти 11 процентов. Эксперты считают, что это связано с развернутой президентом США Дональдом Трампом войной пошлин, а также с крупнейшим взломом криптобиржи, что привело к масштабным оттокам средств из соответствующих фондов.