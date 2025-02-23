Награду в $140 миллионов обещают за поимку хакеров, совершивших киберограбление

Криптобиржа Bybit объявила рекордную награду за помощь в поимке хакеров, причастных к крупнейшему киберограблению в истории. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Объявлена награда в $140 миллионов за помощь в поимке организаторов крупнейшего криптовалютного ограбления. Неизвестные хакеры украли активов на $1,4 миллиарда.

В пресс-релизе сообщается, что биржа призывает «самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление. Вознаграждение в размере 10 процентов от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам разделить потенциальную сумму до $140 миллионов в случае полного восстановления».

Представители биржи подтвердили, что холодный кошелек с ETH был взломан неизвестными хакерами в результате атаки с помощью подмены пользовательского интерфейса.

Хакеры смогли изменить логику смарт-контракта. Биржа заверяет, что все «остальные кошельки надежно защищены».