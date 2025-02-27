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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления

Дональд Трамп провел первое заседание кабинета министров США.

Он заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в отношении Евросоюза на уровне 25 процентов не только на автомобили, но и на «все остальное». По его словам, «ЕС был создан для того, чтобы грабить США», и успешно этим занимается.

АР
Фото АР

Американский лидер после окончания заседания ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что Украина может забыть о НАТО.

«Можно сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — ответил президент США на вопрос о будущих уступках, на которые предстоит пойти Киеву.

Другие заявления Трампа представителям СМИ:

  • США поддерживают предложения Франции и Великобритании о размещении их миротворческих сил в Украине.
  • Обеспечение гарантий безопасности Киева станет задачей Европы, а не Соединенных Штатов.
  • США уже выделили $350 миллиардов на поддержку Украины, и Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах во время визита в пятницу. «Я больше не хочу тратить деньги на Украину», — добавил он.
  • Европейский союз был создан, чтобы обмануть США. Они справились с этим, но теперь я у власти.
  • В ответ на «несправедливые ограничения» США введут пошлины в 25 процентов на товары из ЕС, включая автомобили и другие категории продукции.
  • Владимир Путин — очень умный политик, но России придется пойти на компромиссы для урегулирования конфликта.
  • На данный момент вопрос о снятии санкций против России не рассматривается, так как сначала необходимо завершить боевые действия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321218/
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