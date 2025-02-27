Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления

Дональд Трамп провел первое заседание кабинета министров США.

Он заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в отношении Евросоюза на уровне 25 процентов не только на автомобили, но и на «все остальное». По его словам, «ЕС был создан для того, чтобы грабить США», и успешно этим занимается.

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Американский лидер после окончания заседания ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что Украина может забыть о НАТО.

«Можно сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — ответил президент США на вопрос о будущих уступках, на которые предстоит пойти Киеву.

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