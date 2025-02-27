Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления

Дональд Трамп провел первое заседание кабинета министров США.
Он заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в отношении Евросоюза на уровне 25 процентов не только на автомобили, но и на «все остальное». По его словам, «ЕС был создан для того, чтобы грабить США», и успешно этим занимается.
Американский лидер после окончания заседания ответил на вопросы журналистов.
Он заявил, что Украина может забыть о НАТО.
«Можно сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — ответил президент США на вопрос о будущих уступках, на которые предстоит пойти Киеву.
Другие заявления Трампа представителям СМИ:
- США поддерживают предложения Франции и Великобритании о размещении их миротворческих сил в Украине.
- Обеспечение гарантий безопасности Киева станет задачей Европы, а не Соединенных Штатов.
- США уже выделили $350 миллиардов на поддержку Украины, и Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах во время визита в пятницу. «Я больше не хочу тратить деньги на Украину», — добавил он.
- Европейский союз был создан, чтобы обмануть США. Они справились с этим, но теперь я у власти.
- В ответ на «несправедливые ограничения» США введут пошлины в 25 процентов на товары из ЕС, включая автомобили и другие категории продукции.
- Владимир Путин — очень умный политик, но России придется пойти на компромиссы для урегулирования конфликта.
- На данный момент вопрос о снятии санкций против России не рассматривается, так как сначала необходимо завершить боевые действия.