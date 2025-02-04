Китай ввел ответные торговые пошлины против США

Китай ввел ответные торговые пошлины против продукции США. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отмечается, по решению Госсовета КНР пошлины в размере 15 процентов вводят на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, в размере 10 процентов — на нефть и сельскохозяйственную технику.

Новая администрация США ранее объявила о введении пошлин в размере 10 процентов на товары из Китая. И если аналогичные меры против Канады и Мексики отложили, то против КНР они остались в силе.

Китайские власти заявили, что ответные меры вступят в силу 10 февраля.

Кроме того, Госуправление по регулированию рынка КНР заявило, что китайские власти проверят Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.