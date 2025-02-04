Торговые войны. США приостановят введение пошлин в отношении Канады

США приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х.

Позже американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней для заключения торгового соглашения.

Джастин Трюдо объявил об этом вскоре после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Он также отметил, что контроль на американо-канадской границе будет усилен.

По словам премьер-министра Канады, страна реализует пограничный план стоимостью 41,3 миллиарда, чтобы добавить новые вертолеты, технологии и персонал на границу, а также увеличить ресурсы, чтобы остановить поток фентанила.

«Около 10 тысяч человек работают и будут работать над охраной границы. Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по назначению ответственного за борьбу с фентанилом. Мы включим картели в список террористов, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим канадско-американские объединенные ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег», — сказал он.

«Канада согласилась обеспечить безопасность северной границы, — написал президент США в своей соцсети Truth Social. — Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой».

Ранее в аналогичных условиях отсрочено введение тарифов на импорт в США из Мексики.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах.