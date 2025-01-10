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Экономика

Операторы торгов виртуальными активами теперь обязаны верифицировать клиентов

Операторы торгов виртуальными активами теперь обязаны верифицировать клиентов. В кабмине подписано соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров в сфере оборота виртуальных активов».

Отмечается, что решение принято в целях повышения безопасности операций с виртуальными активами и минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теперь операторы торгов виртуальными активами обязаны проводить процедуры идентификации и верификации клиентов, а также публиковать биржевые правила и подвергать проверке репутацию бенефициаров. Запрещены операции через нелицензированных операторов и использование кошельков с повышенной анонимностью.

Постановлением кабмина введены требования к минимальному уставному капиталу операторов торгов виртуальными активами. Он должен быть размером не менее 2 миллионов расчетных показателей (200 миллионов сомов).

Операторы обмена виртуальных активов обязаны проводить ежегодный аудит, проверять репутацию владельцев и уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях. Теперь также вводится запрет на использование предоплаченных карт зарубежных финансовых учреждений и перевод виртуальных активов на адреса онлайн-казино.

В порядок регистрации майнеров тоже внесены изменения, касающиеся выдачи сертификатов и уведомления об изменении данных.

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком получила право проводить контрольные закупки виртуальных активов для оценки соблюдения новых требований. Поставщикам предоставлен срок до 1 января 2026 года для приведения уставного капитала в соответствие с новыми нормами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316435/
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