Доллар и российский рубль подорожали. Курсы валют на 18 декабря

Фото из интернета. Доллар практически незаметно, но постоянно дорожает и уже достиг отметки в 87 сомов

Официальные курсы доллара и российского рубля выросли по отношению к сому, евро, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (рост — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,79 сома, продают по 91,79 сома. Официальный курс — 91,2587 сома (снижение — 0,22 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,834 сома, продают по 0,869 сома. Курс НБ КР — 0,844 сома (рост — 0,21 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1148 сома, продают по 0,1856 сома. Официальный курс — 0,1658 сома (снижение — 0,36 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,941 сома (снижение — 0,04 процента).