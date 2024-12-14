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Экономика

Вторую за неделю интервенцию провел Национальный банк, продав $51,7 миллиона

Вторую за неделю интервенцию провел Национальный банк, продав $51,7 миллиона. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию на валютном рынке вчера, 13 декабря. Предыдущая интервенция прошла 9 декабря.

Известно, что НБ КР продал $20,5 миллиона с расчетами на дату заключения сделки и еще $31,2 миллиона на дату, отличную от даты заключения сделки.

В 2024 году регулятор выходил на валютный рынок 25 раз. Объем интервенций с начала года составил $622,55 миллиона.

В прошлом году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314181/
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