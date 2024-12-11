Сом подорожал относительно доллара, евро и рубля

Официальные курсы тенге и юаня выросли по отношению к сому, доллара, евро и российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,72 сома, продают — по 87,16 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,7998 сома (снижение — 0,01 процента).
Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,98 сома, продают — по 91,99 сома. Официальный курс — 91,4609 сома (снижение — 0,27 процента).
Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,847 сома, продают — по 0,887 сома. Курс Национального банка — 0,8666 сома (снижение — 0,26 процента).
Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1169 сома, продают — по 0,1825 сома. Официальный курс — 0,1709 сома (рост — 0,53 процента).
Китайский юань также подорожал. В среднем его покупают по 11,65 сома, продают — по 12,45 сома. Официальный курс — 11,9648 сома (рост — 0,28 процента).
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Национальный банк КР провел 9 декабря первую в этом месяце интервенцию. Всего на валютном рынке он реализовал $88 миллионов.
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С начала 2024 года НБ КР провел 24 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 11 — по продаже на общую сумму $570 миллионов 850 тысяч.
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В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.