У 48 процентов предприятий увеличился объем производства

Гарантийный фонд в октябре 2024 года провел исследование индекса деловой активности через онлайн-опрос. В нем приняли участие 1 тысяча 78 субъектов предпринимательства. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, 48 процентов респондентов сообщили, что за последние шесть месяцев по сравнению с прошлым годом у них увеличился объем производства. 43 процента респондентов заявили об отсутствии изменений в производстве. И у 9 процентов субъектов предпринимательства объем производства в этом году снизился.

Он также отметил, что 50 предприятий сообщили в опросе об увеличении заказов на производимую продукцию. У 39 процентов объем заказов не изменился, и у 11 процентов заказов стало меньше.