Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок

Представители компаний по производству алкогольной продукции просят государство отсрочить процесс по замене акцизных марок. Об этом они заявили на пресс-конференции.

По словам представителя ОсОО «КРГ Спиритс» Андрея Иванова, для того, чтобы переклеить акцизные марки необходимо много времени.

«Мы просим сделать отсрочку на переклейку на шесть месяцев, а также разрешить нам осуществлять продажу продукции, выпущенной в 2024 году. Кроме того, мы просим разрешить менять акциз партиями, то есть постепенно», — сказал он.

Андрей Иванов добавил, что отсрочка даст возможность в нормальном режиме вести деятельность.

Напомним, Налоговая служба решила заменить акцизные марки на алкогольной продукции с образца 2023 года новыми, 2024-го. В ведомстве подтвердили, что распоряжение уже подписали. Однако это вызвало недовольство среди бизнесменов. Ассоциация перевозчиков обратилась в кабмин с просьбой пересмотреть это решение, а компании начали убирать алкогольную продукцию с прилавков магазинов по всей стране.