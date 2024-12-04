Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок

Налоговая служба решила заменить акцизные марки на алкогольной продукции с образца 2023 года новыми 2024-го. В ведомстве подтвердили, что распоряжение уже подписали. Однако это вызвало недовольство среди бизнесменов: Ассоциация перевозчиков обратилась в кабмин с просьбой пересмотреть это решение, а компании начали убирать алкогольную продукцию с прилавков магазинов по всей стране.

После вступления распоряжения в силу продажу алкоголя со старыми акцизными марками запретят. Производителям и импортерам придется заменить их новыми, но без дополнительной уплаты акцизного налога.

Налоговая предупредила о такой инициативе 28 ноября, чтобы у фирм было время подготовиться. Однако предприниматели переживают, что замена марок потребует дополнительных затрат и времени.

Ассоциация поставщиков говорит о проблемах

Ассоциация поставщиков Кыргызстана обратилась к руководству республики с просьбой пересмотреть сроки и условия замены акцизных марок на алкогольной продукции. По ее мнению, все марки за такие короткие сроки невозможно заменить.

На момент их выдачи в прошлом году не было утверждено законодательство о сроках их вывода из оборота. Кроме того, в ноябре 2024-го предприниматели получили крупные партии акцизных марок старого образца без уведомления о планируемых изменениях.

Эти марки уже направили на заводы, и продукция с ними будет поступать в страну до февраля 2025 года.

Выполнение требований в текущие сроки осложняется большими объемами остатков продукции — это миллионы единиц алкоголя, что потребует значительных ресурсов для замены марок. Для работы нужны десятки тысяч квадратных метров складских помещений и тысячи сотрудников. Процесс замены включает возврат товаров из магазинов, переделку документов и повторное наклеивание марок.

Ассоциация предупреждает, что это может привести к дефициту алкоголя в магазинах, росту контрабанды и недополучению налогов. Импортеры могут быть вынуждены вернуть продукцию на заводы за рубежом, а производители столкнутся с санкциями.

В связи с этим ассоциация предлагает увеличить срок замены акцизных марок до шести месяцев, освободить бизнес от повторной уплаты акциза за замену и ввести мораторий на проверки и штрафы на это время. Производители и дистрибьюторы готовы выполнить требования, но просят о разумных сроках.

Что говорят в Налоговой службе Начальник отдела контроля за подакцизными товарами и маркировкой Налоговой службы Бакыт Акматов рассказал 24.kg о процедуре принятия старых марок.

«Тем, кто получил акцизную марку — производитель или импортер продукции, — должны ее вернуть. Неважно, испортится она или порвется. После ее занесут в реестр, чтобы в системе ее номер аннулировали. Взамен они получат акцизную марку нового образца», — рассказал он.

По словам главы отдела, если марка наклеена, то ее вручную надо отклеить.

Приказ Налоговой службы

Налоговая служба 2 декабря выпустила приказ, который устанавливает порядок возврата, замены и уничтожения акцизных марок старого дизайна (2023 года и ранее).

Согласно приказу, управление косвенных налогов должно оперативно реализовать приказ, а территориальные управления Налоговой службы обязаны:

в течение трех дней заменить старые акцизные марки новыми (2024-го);

обеспечить контроль, чтобы алкоголь с марками старого дизайна не продавался в КР;

по завершении процедуры возврата, замены и уничтожения марок предоставить сводную информацию в отдел по контролю за подакцизными товарами и маркировкой.

Отдел документационного обеспечения Налоговой службы должен проинформировать все соответствующие структуры, такие как центральный аппарат, так и территориальные управления.

Контроль за исполнением приказа возложили на заместителя председателя Налоговой службы Нурлана Умтулова.