20:22
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Экономика

Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок

Налоговая служба решила заменить акцизные марки на алкогольной продукции с образца 2023 года новыми 2024-го. В ведомстве подтвердили, что распоряжение уже подписали. Однако это вызвало недовольство среди бизнесменов: Ассоциация перевозчиков обратилась в кабмин с просьбой пересмотреть это решение, а компании начали убирать алкогольную продукцию с прилавков магазинов по всей стране.

После вступления распоряжения в силу продажу алкоголя со старыми акцизными марками запретят. Производителям и импортерам придется заменить их новыми, но без дополнительной уплаты акцизного налога.

Налоговая предупредила о такой инициативе 28 ноября, чтобы у фирм было время подготовиться. Однако предприниматели переживают, что замена марок потребует дополнительных затрат и времени.

Ассоциация поставщиков говорит о проблемах

Ассоциация поставщиков Кыргызстана обратилась к руководству республики с просьбой пересмотреть сроки и условия замены акцизных марок на алкогольной продукции. По ее мнению, все марки за такие короткие сроки невозможно заменить.

На момент их выдачи в прошлом году не было утверждено законодательство о сроках их вывода из оборота. Кроме того, в ноябре 2024-го предприниматели получили крупные партии акцизных марок старого образца без уведомления о планируемых изменениях.

Эти марки уже направили на заводы, и продукция с ними будет поступать в страну до февраля 2025 года.

Выполнение требований в текущие сроки осложняется большими объемами остатков продукции — это миллионы единиц алкоголя, что потребует значительных ресурсов для замены марок. Для работы нужны десятки тысяч квадратных метров складских помещений и тысячи сотрудников. Процесс замены включает возврат товаров из магазинов, переделку документов и повторное наклеивание марок.

Ассоциация предупреждает, что это может привести к дефициту алкоголя в магазинах, росту контрабанды и недополучению налогов. Импортеры могут быть вынуждены вернуть продукцию на заводы за рубежом, а производители столкнутся с санкциями.

В связи с этим ассоциация предлагает увеличить срок замены акцизных марок до шести месяцев, освободить бизнес от повторной уплаты акциза за замену и ввести мораторий на проверки и штрафы на это время. Производители и дистрибьюторы готовы выполнить требования, но просят о разумных сроках.

Что говорят в Налоговой службе

Начальник отдела контроля за подакцизными товарами и маркировкой Налоговой службы Бакыт Акматов рассказал 24.kg о процедуре принятия старых марок.

«Тем, кто получил акцизную марку — производитель или импортер продукции, — должны ее вернуть. Неважно, испортится она или порвется. После ее занесут в реестр, чтобы в системе ее номер аннулировали. Взамен они получат акцизную марку нового образца», — рассказал он.

По словам главы отдела, если марка наклеена, то ее вручную надо отклеить.

Приказ Налоговой службы

Налоговая служба 2 декабря выпустила приказ, который устанавливает порядок возврата, замены и уничтожения акцизных марок старого дизайна (2023 года и ранее).

Согласно приказу, управление косвенных налогов должно оперативно реализовать приказ, а территориальные управления Налоговой службы обязаны:

  • в течение трех дней заменить старые акцизные марки новыми (2024-го);
  • обеспечить контроль, чтобы алкоголь с марками старого дизайна не продавался в КР;
  • по завершении процедуры возврата, замены и уничтожения марок предоставить сводную информацию в отдел по контролю за подакцизными товарами и маркировкой.

Отдел документационного обеспечения Налоговой службы должен проинформировать все соответствующие структуры, такие как центральный аппарат, так и территориальные управления.

Контроль за исполнением приказа возложили на заместителя председателя Налоговой службы Нурлана Умтулова. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313136/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
Отделения Налоговой службы Бишкека работают в штатном режиме
Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы
Налоговая служба Кыргызстана собрала более 270 миллиардов сомов за 11 месяцев
ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера
Водитель легковушки, протаранивший автобус в Бишкеке, был пьян
Новые стационарные посты ГНС на дорогах предлагают установить чиновники
На 78,4 процента увеличился импорт крепкого алкоголя в Кыргызстан в 2024 году
Налоги и страховые взносы будут зачисляться в бюджет страны за полчаса
В России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум
Популярные новости
Курс сома вырос почти ко&nbsp;всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
В&nbsp;Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от&nbsp;налога на&nbsp;прибыль В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль
Депутат Госдумы обвинил в&nbsp;обвале рубля трудовых мигрантов Депутат Госдумы обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;30&nbsp;ноября. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю
Бизнес
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
Новогодний сюрприз от&nbsp;сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона Новогодний сюрприз от сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона
Установите POS-терминал &laquo;Бакай Банка&raquo;: всего 1&nbsp;процент по&nbsp;карточным операциям Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям
4 декабря, среда
20:12
В Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Тамилы Маматовой В Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Тами...
19:23
Сыну можно и мне? Обвинения по делу Дональда Трампа и порнозвезды просят снять
19:00
Дефицит и контрабанда. Поставщики просят пересмотреть срок замены акцизных марок
18:18
Межправительственный совет Кыргызстана и Казахстана: о чем говорили
18:08
В Бишкеке задержаны члены наркогруппировки «Принцесса дури»