Цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По данным на 8.41 (время бишкекское) биржа зафиксировала курс криптовалюты на уровне $100,103 тысячи, продемонстрировав рост на 4,29 процента.

Об удорожании биткойна до $101,08 тысячи (+5,6 процента) в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

Агентство AFP ранее писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна. Он, в частности, обещал сделать США «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.