10:12
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Экономика

Цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тысяч

Цена биткоина впервые в истории торгов превысила $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По данным на 8.41 (время бишкекское) биржа зафиксировала курс криптовалюты на уровне $100,103 тысячи, продемонстрировав рост на 4,29 процента.

Об удорожании биткойна до $101,08 тысячи (+5,6 процента) в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

Агентство AFP ранее писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна. Он, в частности, обещал сделать США «криптостолицей планеты» и накопить запас биткоинов.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313157/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Очередной исторический максимум. Биткоин продолжает рост, превысив $99 тысяч
Курс биткоина установил новый рекорд в $98 тысяч
Снова рекорд. Стоимость биткоина впервые в истории превысила $95 тысяч
Стоимость биткоина превысила $93 тысячи, установив новый рекорд
Биткоин бьет рекорды: курс превысил $90 тысяч
Стоимость биткоина превысила цену килограммового слитка золота на $7 тысяч
Рекорды продолжаются. Стоимость биткоина поднялась выше $89 тысяч
Биткоин продолжает свой рост: он поднялся выше $82 тысяч
Рост продолжается. Стоимость биткоина впервые в истории превысила $79 тысяч
Биткоин продолжает обновлять исторический максимум третий день подряд
Популярные новости
Курс сома вырос почти ко&nbsp;всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
Депутат Госдумы обвинил в&nbsp;обвале рубля трудовых мигрантов Депутат Госдумы обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов
В&nbsp;Кыргызстан впервые за&nbsp;40&nbsp;лет доставили новые пассажирские теплоходы В Кыргызстан впервые за 40 лет доставили новые пассажирские теплоходы
Нацбанк вводит в&nbsp;обращение золотую коллекционную монету &laquo;Айкөл Манас&raquo; Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»
Бизнес
Путешествуйте легко: билеты в&nbsp;рассрочку через сервис MTravel Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
Новогодний сюрприз от&nbsp;сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона Новогодний сюрприз от сети O!Store. Заберите телевизор при покупке смартфона
5 декабря, четверг
10:08
Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену акцизных марок Производители алкоголя просят дать отсрочку на замену а...
10:05
Новое правительство Франции уходит в отставку, проработав меньше трех месяцев
10:05
Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
09:44
Подземные паркинги торговых центров освобождают от самовольных объектов
09:44
Вице-президентом Кыргызской фондовой биржи стал Мыктыбек Абиров