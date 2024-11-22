11:55
USD 86.50
EUR 91.18
RUB 0.86
Экономика

Остатки на депозитах кыргызстанцев в сентябре достигли 245 миллиардов сомов

В сентябре 2024 года объем средств на депозитах кыргызстанцев составил 245 миллиардов 94 миллиона сомов. Такие данные представлены в отчете Национального статистического комитета.

Для сравнения: в кредитных организациях данный показатель значительно меньше — всего 7 миллиардов сомов.

Согласно отчету, общее количество банковских счетов клиентов в стране достигло 13,9 миллиона. Из них 13,4 миллиона приходятся на счета физических лиц, включая 2,1 миллиона депозитов в иностранной валюте.

Что касается кредитных организаций, то количество депозитных счетов физических лиц в них всего 8,3 тысячи.

Напомним, финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов. За этот же период они получили прибыль в 32,2 миллиарда сомов и прокредитовали население Кыргызстана на 352 миллиарда сомов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311886/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов
За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов
Кыргызстан хочет сотрудничать с международным банком Citi
Инициатива Министерства экономики. В Кыргызстане будут созданы криптобанки
Какие отрасли экономики комбанки кредитовали больше всего с начала 2024 года
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 555 миллиардов сомов
Один банк в КР прокручивает около 80 миллиардов сомов в месяц — глава налоговой
Вторичные санкции. Банки Китая сокращают работу с продавцами на маркетплейсах РФ
Турция хочет открыть филиал одного из своих банков в Кыргызстане
Популярные новости
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Отечественные машины закупили для завода по&nbsp;переработке автомобильных шин Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
22 ноября, пятница
11:54
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии «Социал-демократы» Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по парти...
11:37
В Московском регионе работают 77 тысяч кыргызстанцев-таксистов
11:26
МЧС объяснило повышение штрафа за пожарную безопасность до 1 миллиона сомов
11:22
Министр труда рассказала школьникам о высокооплачиваемых профессиях
11:17
Остатки на депозитах кыргызстанцев в сентябре достигли 245 миллиардов сомов