Остатки на депозитах кыргызстанцев в сентябре достигли 245 миллиардов сомов

В сентябре 2024 года объем средств на депозитах кыргызстанцев составил 245 миллиардов 94 миллиона сомов. Такие данные представлены в отчете Национального статистического комитета.

Для сравнения: в кредитных организациях данный показатель значительно меньше — всего 7 миллиардов сомов.

Согласно отчету, общее количество банковских счетов клиентов в стране достигло 13,9 миллиона. Из них 13,4 миллиона приходятся на счета физических лиц, включая 2,1 миллиона депозитов в иностранной валюте.

Что касается кредитных организаций, то количество депозитных счетов физических лиц в них всего 8,3 тысячи.

Напомним, финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов. За этот же период они получили прибыль в 32,2 миллиарда сомов и прокредитовали население Кыргызстана на 352 миллиарда сомов.