За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов

Национальный статистический комитет опубликовал отчет о финансовых результатах банков, страховых и кредитных организаций Кыргызстана за девять месяцев 2024 года.

По данным ведомства, из 622 финансовых предприятий в стране прибыль 32,2 миллиарда сомов получили 388 организаций. В числе прибыльных компаний:

21 банк;

11 страховых организаций;

356 кредитных организаций.

Убытки понесли 105 предприятий. Их общий финансовый результат составил -413 миллионов сомов. Среди убыточных:

3 банка;

5 страховых организаций;

97 кредитных организаций.

Кроме того, 129 предприятий завершили отчетный период с нулевым финансовым результатом. Среди них 1 коммерческий банк и 128 кредитных организаций.

Статистические данные демонстрируют: несмотря на общий положительный баланс сектора, отдельные предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями, что требует анализа и возможной корректировки их стратегии.