За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов

На конец сентября 2024 года общий объем кредитов, выданных в Кыргызстане, составил 352,2 миллиарда сомов. Такие данные представлены в отчете Нацстаткома за январь-сентябрь этого года.
На сумму 300,7 миллиарда сомов коммерческие банки выдали кредиты:
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187,1 миллиарда сомов — физическим лицам.
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99 миллиардов сомов — коммерческим организациям.
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173,2 миллиона сомов — некоммерческим организациям.
Большая часть кредитов выдана в национальной валюте, почти 241 миллиард сомов, в иностранной — около 60 миллиардов сомов.
На сумму в 51,5 миллиарда сомов кредитные организации выдали займов:
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48,4 миллиарда сомов — физическим лицам.
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1,9 миллиарда сомов — коммерческим организациям.
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1,1 миллиарда сомов — на финансовую аренду.