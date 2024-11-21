За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов

На конец сентября 2024 года общий объем кредитов, выданных в Кыргызстане, составил 352,2 миллиарда сомов. Такие данные представлены в отчете Нацстаткома за январь-сентябрь этого года.

На сумму 300,7 миллиарда сомов коммерческие банки выдали кредиты:

187,1 миллиарда сомов — физическим лицам.

99 миллиардов сомов — коммерческим организациям.

173,2 миллиона сомов — некоммерческим организациям.

Большая часть кредитов выдана в национальной валюте, почти 241 миллиард сомов, в иностранной — около 60 миллиардов сомов.

На сумму в 51,5 миллиарда сомов кредитные организации выдали займов: