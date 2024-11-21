17:28
USD 86.50
EUR 91.38
RUB 0.86
Экономика

За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов

На конец сентября 2024 года общий объем кредитов, выданных в Кыргызстане, составил 352,2 миллиарда сомов. Такие данные представлены в отчете Нацстаткома за январь-сентябрь этого года.

На сумму 300,7 миллиарда сомов коммерческие банки выдали кредиты:

  • 187,1 миллиарда сомов — физическим лицам.

  • 99 миллиардов сомов — коммерческим организациям.

  • 173,2 миллиона сомов — некоммерческим организациям.

Большая часть кредитов выдана в национальной валюте, почти 241 миллиард сомов, в иностранной — около 60 миллиардов сомов.

На сумму в 51,5 миллиарда сомов кредитные организации выдали займов:

  • 48,4 миллиарда сомов физическим лицам.

  • 1,9 миллиарда сомов — коммерческим организациям.

  • 1,1 миллиарда сомов — на финансовую аренду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311849/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов
В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты
Исламский банк развития предоставит Кыргызстану $79 миллионов
Кыргызстан хочет сотрудничать с международным банком Citi
Инициатива Министерства экономики. В Кыргызстане будут созданы криптобанки
Какие отрасли экономики комбанки кредитовали больше всего с начала 2024 года
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 555 миллиардов сомов
Более 150 миллиардов сомов кредитов взяли кыргызстанцы у коммерческих банков
«Период охлаждения» хочет ввести Нацбанк Кыргызстана при выдаче онлайн-кредитов
Один банк в КР прокручивает около 80 миллиардов сомов в месяц — глава налоговой
Популярные новости
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Доллар, евро и&nbsp;юань подорожали. Рубль и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; подешевели Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
21 ноября, четверг
17:21
Обращение сотрудника РОВД Нооката. Руководители районной милиции уволены Обращение сотрудника РОВД Нооката. Руководители районно...
17:21
Кинорежиссер Замир Эралиев награжден золотой медалью фестиваля «Куркуд-Ата»
17:02
За девять месяцев финансовые организации получили прибыль 32,2 миллиарда сомов
16:50
За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов
16:34
За три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,174 миллиарда