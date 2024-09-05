Сом укрепляется. Пока продолжает дорожать только российский рубль

Фото из интернета. С 1 сентября Национальный банк Кыргызстана начал официальную конвертацию сома к китайскому юаню

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня снизились относительно сома. Рубль с начала недели продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,16 сома, продают по 84,63 сома. Номинальный курс Нацбанка — 84,3693 сома (снижение — 0,28 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,55 сома, продают по 93,52 сома. Официальный курс — 93,245 сома (снижение — 0,25 процента).

Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в столице его покупают по 0,923 сома, продают по 0,96 сома. Курс НБ КР — 0,9593 сома (рост — 0,33 процента).

Курс казахского тенге за сутки также немного снизился. Сегодня его покупают по 0,1212 сома, продают по 0,1882 сома. Официальный курс — 0,1744 сома (снижение — 0,57 процента).

Китайский юань немного подешевел к сому. В среднем его покупают по 11,68 сома, продают по 12,68 сома. Официальный курс — 11,8565 сома (снижение — 0,25 процента).