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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют

Фото из интернета. В последнее время после ослабления сом вновь начал укрепляться по отношению к доллару и рублю

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге снизились относительно сома. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,86 сома, продают — по 85,34 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,0566 сома (снижение — 0,05 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 93,38 сома, продают — по 94,35 сома. Официальный курс — 94,2895 сома (снижение — 0,55 процента).

Российский рубль за последние сутки немного подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,919 сома, продают — по 0,948 сома. Курс Национального банка — 0,9274 сома (снижение — 0,34 процента).

Курс казахского тенге за сутки также немного снизился. Сегодня его покупают по 0,1223 сома, продают — по 0,1919 сома. Официальный курс — 0,1766 сома (снижение — 0,06 процента).

  • «Внутренний валютный рынок остается гибким благодаря плавающему обменному курсу, а валютные интервенции проводятся для сглаживания резких колебаний курса», — заявила 27 августа официальный представитель НБ КР Аида Карабаева.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел 16 валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303523/
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