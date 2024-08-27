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Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов. Это решение вступает в силу сегодня, 27 августа. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и международного сотрудничества Аида Карабаева.

По состоянию на август 2024-го годовая инфляция в Кыргызстане снизилась до 3,6 процента. Снижение темпов роста потребительских цен связано с удешевлением продовольственных товаров, включая овощи, фрукты и молочные изделия, что привело к дефляции в месячном выражении. Прирост цен на непродовольственные товары и услуги также замедляется.

Экономическая активность в стране остается высокой. В январе — июле этого года прирост экономики составил 8,7 процента в реальном выражении. Рост инвестиций и потребительской активности поддерживает экономическое развитие, стимулируя спрос и кредитование.

Банковская система сохраняет стабильность с высоким уровнем ликвидности и ресурсной базы, что способствует расширению кредитования. Внутренний валютный рынок остается гибким благодаря плавающему обменному курсу, а валютные интервенции проводятся для сглаживания резких колебаний курса.

Внешняя экономическая среда характеризуется неопределенностью из-за геополитических факторов и волатильности цен на мировых рынках. Инфляционное давление в некоторых государствах — партнерах КР также сохраняется.

Внутренние факторы, такие как пересмотр государственной тарифной политики и повышение заработной платы, могут оказывать проинфляционное воздействие в краткосрочной перспективе. Нацбанк ожидает, что к концу 2024-го годовая инфляция составит 5-7 процентов.

НБ КР продолжает мониторинг экономических условий и при необходимости может внести коррективы в денежно-кредитную политику. Следующее заседание правления по вопросу учетной ставки намечено на 28 октября.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303181/
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