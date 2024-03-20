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Экономика

В Кыргызстане снова подорожал доллар

В Кыргызстане за последние сутки доллар подорожал на 10 тыйынов. Остальные курсы валюты остались без изменений.

Сегодня коммерческие банки и обменные пункты столицы покупают доллар США по 89,45-89,6 сома, продают — по 89,87 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 89,51 сома.

Курс евро практически не изменился. Его покупают по 96,8-97,1 сома, продают — по 97,8-98,1 сома. Официальный курс составляет 97,1049 сома (снижение на 0,41 процента).

Российский рубль остается стабильным. Курс покупки — 0,95-0,96 сома, продажи — 0,975-0,985 сома. Номинальный курс — 0,9743 (рост на 0,41 процента).

Курс казахского тенге также практически не изменился. Его покупают по 0,125-0,138 сома, продают — по 0,205-0,209 сома при официальном курсе в 0,1985 сома (снижение на 0,35 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289497/
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