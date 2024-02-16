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Экономика

За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос почти в 45 раз

По итогам 2023 года Кыргызстан импортировал из Китая 79 тысяч 131 автомобиль. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос в 44,6 раза. В 2022 году ввезли всего 1 тысячу 773 машины.

Стоимость автомобилей составила $1 миллиард 197,3 миллиона. Это значит, что одна единица в среднем стоит $15 тысяч.

Выросли показатели ввоза авто и из Южной Кореи. Их импортировали 50 тысяч 397 на $434,8 миллиона. Это почти в пять раз выше уровня 2022-го, когда в страну из Южной Кореи привезли 10,6 тысячи машин на $78,6 миллиона.

Кроме того, 14 тысяч 437 автомашин стоимостью $143 миллиона привезли из России, 11 тысяч 953 за $209,6 миллиона — из США, 9,3 тысячи на $208,5 миллиона — из Японии.

Всего в прошлом году в Кыргызстан импортировали 184 тысячи 789 автомобилей стоимостью $2 миллиарда 766,8 миллиона. В отличие от 2022-го, показатель вырос в 4,5 раза.

Много легковых машин экспортируют и из Кыргызстана в другие страны. В 2023 году вывоз вырос в 8,6 раза по сравнению с 2022-м.

В прошлом году КР экспортировала 8 тысяч 733 легковушки на $69,6 миллиона. Средняя стоимость машины — $7,9 тысячи.

Большую часть автомашин вывезли в Россию — 6 тысяч 253 единицы на $52,5 миллиона. Еще 2 тысячи 374 авто на $10,8 миллиона экспортировали в Казахстан.

Напомним, с 1 апреля 2024-го в России изменится порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из государств ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286853/
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