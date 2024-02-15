С 1 апреля за ввоз в Россию машин из ЕАЭС придется доплачивать

С 1 апреля 2024 года в России изменится порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС. Об этом сообщило правительство РФ.

Отмечается, что решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитывать в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.

Отмечается, что такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме.

«Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме», — говорится в постановлении.

Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания транспортных средств непосредственно в России, ничего не изменится.