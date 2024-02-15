По итогам 2023-го приток денежных переводов в Кыргызстан составил $2 миллиарда 706,1 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Это на 12,3 процента, или на $380,4 миллиона, меньше, чем в прошлом году.

В декабре 2023-го мигранты перевели в КР $258,8 миллиона, что на $14,7 миллиона больше, чем месяцем ранее. По сравнению с декабрем 2022 года показатель вырос на $47,7 миллиона. Большая часть денежных переводов приходится на Россию — $244,7 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили $67,9 миллиона, из США — $4,3 миллиона.

По итогам декабря наблюдался и отток денежных средств — $57 миллионов. За месяц показатель вырос на $8,1 миллиона. В отличие от декабря 2022-го, показатель сократился в два раза, на $61,2 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию ($52,6 миллиона).

Всего в прошлом году из республики вывели $561,2 миллиона, что в 2,2 раза, или на $652,3 миллиона, меньше показателя 2022-го.

Чистый приток денежных переводов по итогам 2023 года в Кыргызстан составил $2 миллиарда 144,9 миллиона.

Это на $271,9 миллиона, или на 14,5 процента, больше показателя 2022-го.

По итогам 2022 года объем денежных переводов в страну составил $3 миллиарда 86,5 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $1 миллиард 213,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 873 миллиона.