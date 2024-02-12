Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб

Кабинет министров принял постановление о трансформации земель Балыкчинского лесного хозяйства. Документ, подписанный главой кабмина, опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 2 февраля 2024 года.

Согласно постановлению, 23,5 гектара государственных земель Балыкчинского лесного хозяйства переводят из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Сделано это для строительства гольф-курорта.

Участок расположен в южной части села Кош-Кол Тамчинского айыльного аймака Иссык-Кульского района.

Госадминистрации района поручено обеспечить:

внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

использовать земли по целевому назначению;

разработать и утвердить градостроительную документацию земель в соответствии с законодательством Кыргызстана;

уплатить сумму стоимости возмещения потерь лесохозяйственного производства и упущенной выгоды;

изъять земли в случае использования не по целевому назначению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Отметим, что вопрос строительства гольф-клуба в Иссык-Кульской области обсуждался еще в 2021 году. Тогда премьером был Улугбек Марипов.