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Власть

На Иссык-Куле появится гольф-клуб. Земли под него уже трансформировали

На территории Тамчинского айыльного аймака в Иссык-Кульской области появится гольф-курорт. Об этом стало известно после публикации постановления кабинета министров, подписанного председателем кабинета министров Улукбеком Мариповым.

Отмечается, что для привлечения инвестиций в Иссык-Кульскую область, проектирования и строительства гольф-курорта решением кабмина трансформированы земли. Всего 92,25 гектара земель переведены из категории земель лесного фонда в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Из них 77,4 гектара — это пастбища, 0,25 гектара находятся под дорогами, 1,8 гектара — под водой, 12,8 гектара — прочие земли. Вся площадь официально является государственной собственностью.

Госадминистрации Иссык-Кульского района одноименной области поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию, а также контролировать использование земель по целевому назначению. Кроме того, предусмотрена выплата стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и упущенной выгоды в соответствии с земельным законодательством.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя кабинета министров. Ранее эту должность занимал Айбек Джунушалиев. Но после его назначения и. о. мэра Бишкека место вакантно.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования в газете «Эркин-Тоо» 27 июля.

При этом никаких данных о самом проекте, его стоимости и инвесторах в открытых источниках нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204263/
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