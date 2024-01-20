Первые соглашения на пошив изделий заключили швейники Кыргызстана и России

Представители более 50 российских и кыргызстанских компаний заключили пять соглашений, которые предусматривают, в частности, поставки образцов ткани и фурнитуры, оказание услуг по пошиву изделий, совместное развитие брендов и коллекций, сообщается на сайте Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

По данным пресс-службы, встречи и переговоры прошли в конце 2023 года в рамках Российско-Кыргызской биржи контактов в области текстильной и швейной промышленности. Обсуждалось обеспечение швейных цехов новыми заказами, оказание квалифицированных услуг по пошиву одежды и диверсификация поставок ткани и фурнитуры. Ее организовали КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив, а также Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и Национальным агентством по инвестициям КР.

«В условиях санкций и изменений производственных цепочек важно помогать нашему малому и среднему бизнесу выстраивать новые кооперационные связи с предприятиями в дружественных государствах. Одна из сфер, в которой наши МСП активно ищут новых партнеров, это производство одежды. При этом в других странах достаточно компаний, готовых стать поставщиками российских предприятий. Проводя биржи контактов, мы помогаем им встретиться друг с другом, обменяться запросами и предложениями, провести продуктивные переговоры и выйти на заключение соглашений о совместной работе», — сказал глава корпорации Александр Исаевич.

После продолжения переговоров в 2024 году ожидается подписание еще не менее пяти соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках очередной переговорной онлайн-сессии, пояснили в пресс-службе.

Помощь с поиском иностранных партнеров, выстраиванием международных контактов и развитием сотрудничества между малыми и средними предприятиями дружественных стран является одной из задач, решением которых занимаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».