00:32
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Экономика

Первые соглашения на пошив изделий заключили швейники Кыргызстана и России

Представители более 50 российских и кыргызстанских компаний заключили пять соглашений, которые предусматривают, в частности, поставки образцов ткани и фурнитуры, оказание услуг по пошиву изделий, совместное развитие брендов и коллекций, сообщается на сайте Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

По данным пресс-службы, встречи и переговоры прошли в конце 2023 года в рамках Российско-Кыргызской биржи контактов в области текстильной и швейной промышленности. Обсуждалось обеспечение швейных цехов новыми заказами, оказание квалифицированных услуг по пошиву одежды и диверсификация поставок ткани и фурнитуры. Ее организовали КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив, а также Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и Национальным агентством по инвестициям КР.

«В условиях санкций и изменений производственных цепочек важно помогать нашему малому и среднему бизнесу выстраивать новые кооперационные связи с предприятиями в дружественных государствах. Одна из сфер, в которой наши МСП активно ищут новых партнеров, это производство одежды. При этом в других странах достаточно компаний, готовых стать поставщиками российских предприятий. Проводя биржи контактов, мы помогаем им встретиться друг с другом, обменяться запросами и предложениями, провести продуктивные переговоры и выйти на заключение соглашений о совместной работе», — сказал глава корпорации Александр Исаевич.

После продолжения переговоров в 2024 году ожидается подписание еще не менее пяти соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках очередной переговорной онлайн-сессии, пояснили в пресс-службе.

Помощь с поиском иностранных партнеров, выстраиванием международных контактов и развитием сотрудничества между малыми и средними предприятиями дружественных стран является одной из задач, решением которых занимаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284651/
просмотров: 2417
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан увеличил экспорт косметики, сумок и одежды в Россию
Четыре швейные компании Кыргызстана участвовали в выставке Ready to Show 2023
Мэрия Бишкека просит владельцев швейных цехов подписать договор на вывоз отходов
В Таласе заключили невыгодный контракт на строительство фабрики. Возбуждено дело
Объем поставок швейной продукции из Кыргызстана в РФ превысил $170 миллионов
Кыргызстан в четыре раза нарастил поставки швейных изделий в Россию
18 тысяч рабочих мест. В селе Араван открылась швейная фабрика
В Тонском районе открыли швейную фабрику. Большинство заказов приходит из России
Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
Садыр Жапаров посетил швейную фабрику в Джети-Огузе
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
За&nbsp;выходные в&nbsp;Кыргызстане подешевел российский рубль За выходные в Кыргызстане подешевел российский рубль
НЭСК продлила акцию по&nbsp;списанию пени абонентам, погасившим долги НЭСК продлила акцию по списанию пени абонентам, погасившим долги
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, понедельник
23:42
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
23:03
В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии
22:18
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
21:46
В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр